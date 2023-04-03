Прядкин Финоген
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Прядкин Василий
Мать: Ефросиния
Рождение ребёнка
После 1857
Сын: Прядкин Пётр
Мать ребёнка: Татиана
Рождение ребёнка
После 1857
Сын: Прядкин Егор
Мать ребёнка: Татиана
Рождение ребёнка
20.03.1869
Сын: Прядкин Василий
Мать ребёнка: Татиана
ГАКК
Рождение ребёнка
13.12.1870
Сын: Прядкин Павел
Мать ребёнка: Татиана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татиана
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно