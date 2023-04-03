Прядкин Финоген — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прядкин Финоген

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1803 г.р.

Мать

Между 1803 и 1805 г.р.

Жена

1839 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Прядкин Василий

Мать: Ефросиния

Рождение ребёнка
После 1857

Сын: Прядкин Пётр

Мать ребёнка: Татиана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Татиана

Рождение ребёнка
После 1857

Сын: Прядкин Егор

Мать ребёнка: Татиана

Рождение ребёнка
20.03.1869

Сын: Прядкин Василий

Мать ребёнка: Татиана

ГАКК
Рождение ребёнка
13.12.1870

Сын: Прядкин Павел

Мать ребёнка: Татиана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татиана

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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