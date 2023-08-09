Марья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1681 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1718

Муж: Логин Сидоров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1719

Сын: Иван Логинов

Отец ребёнка: Логин Сидоров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1722 ст.

Сын: Пётр Логинов

Отец ребёнка: Логин Сидоров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1726 ст.

Сын: Митрофан Логинов

Отец ребёнка: Логин Сидоров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1730

Сын: Дмитрий Логинов

Отец ребёнка: Логин Сидоров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
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