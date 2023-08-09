Марья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1718
Муж: Логин Сидоров
Рождение ребёнка
1719
Сын: Иван Логинов
Отец ребёнка: Логин Сидоров
Рождение ребёнка
29.06.1722 ст.
Сын: Пётр Логинов
Отец ребёнка: Логин Сидоров
Рождение ребёнка
04.06.1726 ст.
Сын: Митрофан Логинов
Отец ребёнка: Логин Сидоров
Рождение ребёнка
1730
Сын: Дмитрий Логинов
Отец ребёнка: Логин Сидоров
Смерть
Неизвестно