Логин Сидоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: Сидор
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1718
Жена: Марья Никитина
Место жительства
До 1718
Рождение ребёнка
1719
Сын: Иван Логинов
Мать ребёнка: Марья Никитина
Рождение ребёнка
29.06.1722 ст.
Сын: Пётр Логинов
Мать ребёнка: Марья Никитина
Рождение ребёнка
04.06.1726 ст.
Сын: Митрофан Логинов
Мать ребёнка: Марья Никитина
Рождение ребёнка
1730
Сын: Дмитрий Логинов
Мать ребёнка: Марья Никитина
Смерть
Неизвестно