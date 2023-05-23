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Логин Сидоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1664 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1703 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: Сидор

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1718

Жена: Марья Никитина

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Место жительства
До 1718
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1719

Сын: Иван Логинов

Мать ребёнка: Марья Никитина

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1722 ст.

Сын: Пётр Логинов

Мать ребёнка: Марья Никитина

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1726 ст.

Сын: Митрофан Логинов

Мать ребёнка: Марья Никитина

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1730

Сын: Дмитрий Логинов

Мать ребёнка: Марья Никитина

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
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