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Колосов Иван Никифорович

Место рождения

д. Зауткино

Дата рождения

1791

Дата смерти

До 1857

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Колосов Никифор Михайлович

Мать: Колосова Федосья Леонтьевна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1817

Сын: Колосов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Колосова Агафья Малафеевна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Колосова Агафья Малафеевна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ордина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Колосова Агафья Малафеевна

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Агафья Малафеевна

д. Зауткино
Смерть
До 1857
д. Зауткино
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