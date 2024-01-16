Колосов Иван Никифорович
Место рожденияд. Зауткино
Дата рождения1791
Дата смертиДо 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Колосова Агафья Малафеевна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Колосова Агафья Малафеевна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ордина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Колосова Агафья Малафеевна
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
До 1857
д. Зауткино