Колосов Михаил Иванович
Место рожденияд. Зауткино
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Колосова Наталья Харитоновна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Колосова Наталья Харитоновна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Матрёна (Матрона) Михайловна
Мать ребёнка: Колосова Наталья Харитоновна
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно