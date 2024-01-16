Колосов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосов Михаил Иванович

Колосов Михаил Иванович

Место рождения

д. Зауткино

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Колосов Иван Никифорович

Мать: Колосова Агафья Малафеевна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1846

Сын: Колосов Яков Михайлович

Мать ребёнка: Колосова Наталья Харитоновна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Колосова Наталья Харитоновна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Матрёна (Матрона) Михайловна

Мать ребёнка: Колосова Наталья Харитоновна

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Наталья Харитоновна

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close