Колосова Агафья Малафеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосова Агафья Малафеевна

Колосова Агафья Малафеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Колосов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Никифорович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Никифорович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ордина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Никифорович

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Иван Никифорович

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close