Колосова Агафья Малафеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Колосов Иван Никифорович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Никифорович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ордина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Никифорович
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно