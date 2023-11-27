Пелагея Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Матрона Степановна

Отец ребёнка: Степан Тихонович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Феодул? Степанович

Отец ребёнка: Степан Тихонович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марфа Степановна

Отец ребёнка: Степан Тихонович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Никита Романович

Отец ребёнка: Степан Тихонович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мавра Степановна

Отец ребёнка: Степан Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Тихонович

Смерть
Неизвестно
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