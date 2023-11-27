Пелагея Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Матрона Степановна
Отец ребёнка: Степан Тихонович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Феодул? Степанович
Отец ребёнка: Степан Тихонович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марфа Степановна
Отец ребёнка: Степан Тихонович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Никита Романович
Отец ребёнка: Степан Тихонович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мавра Степановна
Отец ребёнка: Степан Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Тихонович
Смерть
Неизвестно