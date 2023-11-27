Степан Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Тихон Николаевич
Мать: Васса Тихоновна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Матрона Степановна
Мать ребёнка: Пелагея Кондратьевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Феодул? Степанович
Мать ребёнка: Пелагея Кондратьевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марфа Степановна
Мать ребёнка: Пелагея Кондратьевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Никита Романович
Мать ребёнка: Пелагея Кондратьевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мавра Степановна
Мать ребёнка: Пелагея Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Кондратьевна
Смерть
Неизвестно