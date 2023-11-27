Степан Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Тихон Николаевич

Мать: Васса Тихоновна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Матрона Степановна

Мать ребёнка: Пелагея Кондратьевна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Феодул? Степанович

Мать ребёнка: Пелагея Кондратьевна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марфа Степановна

Мать ребёнка: Пелагея Кондратьевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Никита Романович

Мать ребёнка: Пелагея Кондратьевна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мавра Степановна

Мать ребёнка: Пелагея Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Кондратьевна

Смерть
Неизвестно
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