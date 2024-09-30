Лотта (Лампинен) Ева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лотта (Лампинен) Ева Ивановна

Место рождения

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

27.03.1866

Дата смерти

26.08.1928

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1866

Отец: Лампинен Иван Моисеевич

Мать: Лампинен (Хеймонен) Мария Иосифовна

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
29.06.1889

Муж: Лотта Иван Абрамович

Рождение ребёнка
29.09.1890

Сын: Лотта Абрам Иванович

Отец ребёнка: Лотта Иван Абрамович

Лоттолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1893

Дочь: Хеймонен (Лотта) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лотта Иван Абрамович

Лоттолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1894

Дочь: Нярхинен (Лотта) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лотта Иван Абрамович

Лоттолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1904

Дочь: (Лотта) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Лотта Иван Абрамович

Лоттолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
26.08.1928

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