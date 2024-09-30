Лотта (Лампинен) Ева Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.03.1866
Дата смерти26.08.1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1866
Бракосочетание
29.06.1889
Муж: Лотта Иван Абрамович
Рождение ребёнка
29.09.1890
Сын: Лотта Абрам Иванович
Отец ребёнка: Лотта Иван Абрамович
Рождение ребёнка
14.02.1893
Дочь: Хеймонен (Лотта) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лотта Иван Абрамович
Рождение ребёнка
20.10.1894
Дочь: Нярхинен (Лотта) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лотта Иван Абрамович
Рождение ребёнка
16.10.1904
Дочь: (Лотта) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Лотта Иван Абрамович
Смерть
26.08.1928