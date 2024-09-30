Лампинен Иван Моисеевич
Место рождения
Дата рождения04.02.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1848
Рождение ребёнка
15.03.1860
Дочь: (Лампинен) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Лампинен (Хеймонен) Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
27.03.1866
Дочь: Лотта (Лампинен) Ева Ивановна
Мать ребёнка: Лампинен (Хеймонен) Мария Иосифовна
Смерть
Неизвестно