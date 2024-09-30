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Лампинен Иван Моисеевич

Место рождения

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

04.02.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1848

Жена: Лампинен (Хеймонен) Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
15.03.1860

Дочь: (Лампинен) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Лампинен (Хеймонен) Мария Иосифовна

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.03.1866

Дочь: Лотта (Лампинен) Ева Ивановна

Мать ребёнка: Лампинен (Хеймонен) Мария Иосифовна

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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