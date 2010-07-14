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Ильин Александр Яковлевич

Место рождения

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.02.1955

Дата смерти

14.07.2010

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

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Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1955

Отец: Ильин Яков Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.07.2010

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