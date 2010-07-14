Ильин Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения08.02.1955
Дата смерти14.07.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1955
Отец: Ильин Яков Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.07.2010