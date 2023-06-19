Ильин Яков Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.12.1922
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1922
Отец: Фёдоров Михаил Ильич
Мать: Федорова Мария Петровна
Рождение ребёнка
04.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.02.1955
Сын: Ильин Александр Яковлевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1984