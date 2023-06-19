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Ильин Яков Михайлович

Место рождения

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.12.1922

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

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Рождение
01.12.1922

Отец: Фёдоров Михаил Ильич

Мать: Федорова Мария Петровна

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.02.1955

Сын: Ильин Александр Яковлевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1984