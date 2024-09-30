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Матикайнен Адам Абрамович

Место рождения

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

24.10.1875

Дата смерти

20.04.1917

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1875

Отец: Матикайнен Абрам Иванович

Мать: Матикайнен (Раппу) Мария Адамовна

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
11.11.1907

Жена: Матикайнен (Барндык) Елизавета Адамовна

Рождение ребёнка
27.03.1910

Сын: Матикайнен Иван Адамович

Мать ребёнка: Матикайнен (Барндык) Елизавета Адамовна

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1911

Сын: Матикайнен Александр Адамович

Мать ребёнка: Матикайнен (Барндык) Елизавета Адамовна

Рождение ребёнка
02.05.1915

Сын: Матикайнен Александр Адамович

Мать ребёнка: Матикайнен (Барндык) Елизавета Адамовна

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1917

Сын: Матикайнен Вяйнё Адамович

Мать ребёнка: Матикайнен (Барндык) Елизавета Адамовна

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
20.04.1917

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