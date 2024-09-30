Матикайнен Адам Абрамович
Место рождения
Дата рождения24.10.1875
Дата смерти20.04.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1875
Бракосочетание
11.11.1907
Рождение ребёнка
27.03.1910
Мать ребёнка: Матикайнен (Барндык) Елизавета Адамовна
Рождение ребёнка
27.07.1911
Сын: Матикайнен Александр Адамович
Мать ребёнка: Матикайнен (Барндык) Елизавета Адамовна
Рождение ребёнка
02.05.1915
Сын: Матикайнен Александр Адамович
Мать ребёнка: Матикайнен (Барндык) Елизавета Адамовна
Рождение ребёнка
29.03.1917
Сын: Матикайнен Вяйнё Адамович
Мать ребёнка: Матикайнен (Барндык) Елизавета Адамовна
Смерть
20.04.1917