Матикайнен (Раппу) Мария Адамовна
Место рождения
Дата рождения05.09.1852
Дата смерти10.03.1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1852
Отец: Раппу Адам Адамович
Мать: Раппу Катарина Петровна
Бракосочетание
27.10.1874
Рождение ребёнка
24.10.1875
Сын: Матикайнен Адам Абрамович
Отец ребёнка: Матикайнен Абрам Иванович
Рождение ребёнка
27.11.1877
Сын: Матикайнен Иван Абрамович
Отец ребёнка: Матикайнен Абрам Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1884
Дочь: (Матикайнен) Екатерина Абрамовна
Отец ребёнка: Матикайнен Абрам Иванович
Рождение ребёнка
31.01.1887
Дочь: Раски (Матикайнен) Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Матикайнен Абрам Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1889
Дочь: Койвистойнен (Матикайнен) София Абрамовна
Отец ребёнка: Матикайнен Абрам Иванович
Смерть
10.03.1930