Матикайнен (Раппу) Мария Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатикайнен (Раппу) Мария Адамовна

Матикайнен (Раппу) Мария Адамовна

Место рождения

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

05.09.1852

Дата смерти

10.03.1930

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1852

Отец: Раппу Адам Адамович

Мать: Раппу Катарина Петровна

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
27.10.1874

Муж: Матикайнен Абрам Иванович

Рождение ребёнка
24.10.1875

Сын: Матикайнен Адам Абрамович

Отец ребёнка: Матикайнен Абрам Иванович

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1877

Сын: Матикайнен Иван Абрамович

Отец ребёнка: Матикайнен Абрам Иванович

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1884

Дочь: (Матикайнен) Екатерина Абрамовна

Отец ребёнка: Матикайнен Абрам Иванович

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
31.01.1887

Дочь: Раски (Матикайнен) Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Матикайнен Абрам Иванович

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1889

Дочь: Койвистойнен (Матикайнен) София Абрамовна

Отец ребёнка: Матикайнен Абрам Иванович

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
10.03.1930

Мы используем куки для улучшения работы сайта.