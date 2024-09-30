Матикайнен (Барндык) Елизавета Адамовна
Место рождения
Дата рождения15.08.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1884
Бракосочетание
11.11.1907
Рождение ребёнка
27.03.1910
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Абрамович
Рождение ребёнка
27.07.1911
Сын: Матикайнен Александр Адамович
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Абрамович
Рождение ребёнка
02.05.1915
Сын: Матикайнен Александр Адамович
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Абрамович
Рождение ребёнка
29.03.1917
Сын: Матикайнен Вяйнё Адамович
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Абрамович
Смерть
Неизвестно