Матикайнен (Барндык) Елизавета Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Барндык) Елизавета Адамовна

Место рождения

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

15.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1884

Отец: Барндык Адам Андреевич

Мать: Барндык (Олонен) Катарина Генриковна

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
11.11.1907

Муж: Матикайнен Адам Абрамович

Рождение ребёнка
27.03.1910

Сын: Матикайнен Иван Адамович

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Абрамович

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1911

Сын: Матикайнен Александр Адамович

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Абрамович

Рождение ребёнка
02.05.1915

Сын: Матикайнен Александр Адамович

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Абрамович

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1917

Сын: Матикайнен Вяйнё Адамович

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Абрамович

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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