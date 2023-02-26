Шекина (Селедцкая) Матрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шекина (Селедцкая) Матрона Иванова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.05.1858

Сын: Шекин - Зарянкин Пётр ст

Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Михаил Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Шекин - Зарянкин Пётр мл

Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Михаил Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Алексеева - Пирожкова (Шекина) Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Михаил Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1874

Сын: Селецкий Иван (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1876

Дочь: (Селецкая) Наталия (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Селедский Митрофан

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.01.1880

Сын: Селедский Игнатий (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1882

Дочь: (Селедская) Екатерина (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1884

Сын: Селедский Николай

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.11.1884

Муж: Шекин - Зарянкин Михаил Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно

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