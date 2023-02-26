Шекина (Селедцкая) Матрона Иванова
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1858
Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Михаил Гаврилов
Рождение ребёнка
После 1858
Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Михаил Гаврилов
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Алексеева - Пирожкова (Шекина) Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Михаил Гаврилов
Рождение ребёнка
22.05.1874
Сын: Селецкий Иван (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.08.1876
Дочь: (Селецкая) Наталия (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1878
Сын: Селедский Митрофан
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.01.1880
Сын: Селедский Игнатий (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.11.1882
Дочь: (Селедская) Екатерина (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.05.1884
Сын: Селедский Николай
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
09.11.1884
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно