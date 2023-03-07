Алексеева - Пирожкова (Шекина) Матрона Михайлова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
15.09.1891
Сын: Алексеев - Пирожков Михаил Иванов
Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Иван Никифоров
Рождение ребёнка
19.01.1893
Сын: Алексеев - Пирожков Иоанн Иоаннов
Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Иван Никифоров
Рождение ребёнка
15.12.1894
Сын: Алексеев - Пирожков Павел Иоаннов
Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Иван Никифоров
Рождение ребёнка
01.01.1897
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Иван Никифоров
Рождение ребёнка
05.05.1899
Сын: Алексеев - Пирожков Николай Иванович
Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Иван Никифоров
Рождение ребёнка
28.07.1901
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Иван Никифоров
Рождение ребёнка
04.12.1903
Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Иван Никифоров
Рождение ребёнка
31.05.1906
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Иван Никифоров
Рождение ребёнка
11.12.1908
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Иван Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно