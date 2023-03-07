Алексеева - Пирожкова (Шекина) Матрона Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева - Пирожкова (Шекина) Матрона Михайлова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Шекин - Зарянкин Михаил Гаврилов

Мать: Шекина Матрона Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.09.1891

Сын: Алексеев - Пирожков Михаил Иванов

Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Иван Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1893

Сын: Алексеев - Пирожков Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Иван Никифоров

Рождение ребёнка
15.12.1894

Сын: Алексеев - Пирожков Павел Иоаннов

Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Иван Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1897

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Иван Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.05.1899

Сын: Алексеев - Пирожков Николай Иванович

Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Иван Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1901

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Иван Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1903

Сын: Алексеев Антоний Иванов

Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Иван Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.05.1906

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Иван Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.12.1908

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Иван Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев - Пирожков Иван Никифоров

Смерть
Неизвестно
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