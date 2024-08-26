Едовина Ефимия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Поженская (Едовина) Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Едовин Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Едовина) Парасковья Леонтьевна
Отец ребёнка: Едовин Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Коптева (Едовина) Ирина Леонтьевна
Отец ребёнка: Едовин Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Попова (Едовина) Меланья Леонтьевна
Отец ребёнка: Едовин Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Едовин Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Едовин Леонтий Иванович
Смерть
1782