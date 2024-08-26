Едовина Ефимия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едовина Ефимия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едовин Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Поженская (Едовина) Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Едовин Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Едовина) Парасковья Леонтьевна

Отец ребёнка: Едовин Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Коптева (Едовина) Ирина Леонтьевна

Отец ребёнка: Едовин Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Попова (Едовина) Меланья Леонтьевна

Отец ребёнка: Едовин Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Едовин Козьма Леонтьевич

Отец ребёнка: Едовин Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Едовин Евграф Леонтьевич

Отец ребёнка: Едовин Леонтий Иванович

Смерть
1782

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