Едовин Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смерти1776
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Поженская (Едовина) Евдокия Леонтьевна
Мать ребёнка: Едовина Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Едовина) Парасковья Леонтьевна
Мать ребёнка: Едовина Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Коптева (Едовина) Ирина Леонтьевна
Мать ребёнка: Едовина Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Попова (Едовина) Меланья Леонтьевна
Мать ребёнка: Едовина Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Едовина Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Едовина Ефимия Михайловна
Смерть
1776