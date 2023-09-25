Черных Пелагея Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерных Пелагея Андриановна

Черных Пелагея Андриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2014

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.05.1936

Сын: Черных Леонид Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
2014

Отец: Бурков Андриан

Мать: Буркова -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черных Раиса Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черных Николай Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черных Иван Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.