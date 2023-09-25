Черных Пелагея Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения2014
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.05.1936
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
2014
Отец: Бурков Андриан
Мать: Буркова -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черных Раиса Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черных Иван Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно