Черных Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерных Леонид Иванович

Черных Леонид Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1936

Дата смерти

15.05.2008

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

2014 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1936

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Черных Пелагея Андриановна

Рождение ребёнка
03.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черных (Волкова) Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
28.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черных (Волкова) Тамара Ивановна

Смерть
15.05.2008

Мы используем куки для улучшения работы сайта.