Черных Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1936
Дата смерти15.05.2008
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1936
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черных (Волкова) Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
28.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черных (Волкова) Тамара Ивановна
Смерть
15.05.2008