Монастырская Наталия Давыдовна
Место рождения
Дата рождения07.11.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1932
Место жительства
Около 1933
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
улица Марата, д.4
Работа или профессия
До 1935
секретарь дома партработы
Работа или профессия
До 1935
счетовод в Красном Кресте, секретарь в УНР
Рождение ребёнка
10.04.1935
Дочь: Монастырская Ирина Леонидовна
Отец ребёнка: Монастырский Леонид (Лейб) Михайлович (Мейлахович)
Хмельницкий, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно