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Монастырская Наталия Давыдовна

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Место рождения

Николаев, Миколаївська область

Дата рождения

07.11.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаев, Миколаївська область
Бракосочетание
1932

Муж: Монастырский Леонид (Лейб) Михайлович (Мейлахович)

Место жительства
Около 1933
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
улица Марата, д.4
Работа или профессия
До 1935
Николаев, Миколаївська область
секретарь дома партработы
Работа или профессия
До 1935
счетовод в Красном Кресте, секретарь в УНР
Рождение ребёнка
10.04.1935

Дочь: Монастырская Ирина Леонидовна

Отец ребёнка: Монастырский Леонид (Лейб) Михайлович (Мейлахович)

Хмельницкий, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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