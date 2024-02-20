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Делиев Василий Паниотович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мелитопольский уезд,с.Константиновка

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Делиев Паниот Васильевич

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мелитопольский уезд,с.Константиновка
Рождение ребёнка
1822

Сын: Делиев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1824

Сын: Делиев Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1832

Сын: Делиев Ксенофонт Васильевич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ксения Васильевна

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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