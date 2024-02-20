Делиев Василий Паниотович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мелитопольский уезд,с.Константиновка
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Делиев Паниот Васильевич
Мать: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мелитопольский уезд,с.Константиновка
Рождение ребёнка
1822
Сын: Делиев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1824
Сын: Делиев Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1832
Сын: Делиев Ксенофонт Васильевич
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ксения Васильевна
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно