Делиев Паниот Васильевич
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство с.Каракуба
Дата рождения1767
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Дели Василий
Мать: Василиса
Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1794
Сын: Делиев Василий Паниотович
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мелитопольский уезд,с.Константиновка
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Архонца Паниотовна
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Мария Паниотовна
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1804
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /