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Делиев Паниот Васильевич

Место рождения

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба

Дата рождения

1767

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Дели Василий

Мать: Василиса

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
1793

Сын: Делиев Федор Паниотович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1794

Сын: Делиев Василий Паниотович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мелитопольский уезд,с.Константиновка
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Архонца Паниотовна

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Мария Паниотовна

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1804
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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