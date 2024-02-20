Дели Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДели Василий

Дели Василий

Место рождения

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
1767

Сын: Делиев Паниот Васильевич

Мать ребёнка: Василиса

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
1774

Сын: Делиев Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Василиса

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
1780

Сын: Делиев Савва Васильевич

Мать ребёнка: Василиса

Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Большая Каракуба
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close