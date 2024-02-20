Дели Василий
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство с.Каракуба
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Василиса
Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Василиса
Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Василиса
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Большая Каракуба
Смерть
Неизвестно