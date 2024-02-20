Делиев Юрий Васильевич
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство с.Каракуба
Дата рождения1774
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Дели Василий
Мать: Василиса
Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Феодора Юрьевна
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1808
Сын: Делиев Константин Юрьевич
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Сарра Юрьевна
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1815
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /