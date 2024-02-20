Делиев Юрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДелиев Юрий Васильевич

Делиев Юрий Васильевич

Место рождения

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба

Дата рождения

1774

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Дели Василий

Мать: Василиса

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
1802

Сын: Делиев Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Феодора Юрьевна

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1808

Сын: Делиев Константин Юрьевич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Сарра Юрьевна

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1815

Сын: Делиев Трифон Юрьевич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1815
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close