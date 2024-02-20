Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Дели Василий
Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Дели Василий
Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Дели Василий
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Большая Каракуба
Смерть
Неизвестно