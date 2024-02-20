Делиев Дмитрий Васильевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1824
Дата смерти1896
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Делиев Василий Паниотович
Мать: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1857
Сын: Делиев Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Делиева Анфиса Дмитриевна
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Феодора Дмитриевна
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Пелагей Дмитриевна
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ,,Мариупольский уезд с. Новая Каракуб /Красная Поляна /а
Рождение ребёнка
1872
Сын: Делиев Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ,,Мариупольский уезд с. Новая Каракуб /Красная Поляна /а
Рождение ребёнка
1875
Сын: Делиев Илларион Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1896
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /