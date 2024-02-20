Делиев Илларион Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1875
Отец: Делиев Дмитрий Васильевич
Мать: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
05.06.1902
Жена: София Павловна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1902
Сын: Делиев Дмитрий Илларионович
Мать ребёнка: София Павловна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.05.1904
Сын: Делиев Константин Илларионович
Мать ребёнка: София Павловна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Мария Илларионовна
Мать ребёнка: София Павловна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1909
Сын: Делиев Николай Илларионович
Мать ребёнка: София Павловна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Феодора Илларионовна
Мать ребёнка: София Павловна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София Павловна
Смерть
Неизвестно