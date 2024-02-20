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Делиев Ксенофонт Васильевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1832

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Отец

1794 г.р.

Мать

Жена

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Делиев Василий Паниотович

Мать: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Федоровна

Смерть
1892
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