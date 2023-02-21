Вевчеренко (Кузнецова) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВевчеренко (Кузнецова) Таисия

Вевчеренко (Кузнецова) Таисия

avatar

Место рождения

Краснодарский край, х. Туркин

Дата рождения

1931

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Кузнецов Казьма

Мать: Кузнецова Анна Андреевна

Краснодарский край, х. Туркин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Вевчеренко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вевчеренко Сергей

Отец ребёнка: Вевчеренко Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вевчеренко Михаил

Смерть
1988
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close