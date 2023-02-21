Вевчеренко (Кузнецова) Таисия
Место рожденияКраснодарский край, х. Туркин
Дата рождения1931
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Кузнецов Казьма
Мать: Кузнецова Анна Андреевна
Краснодарский край, х. Туркин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Вевчеренко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вевчеренко Сергей
Отец ребёнка: Вевчеренко Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вевчеренко Михаил
Смерть
1988