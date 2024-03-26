Амосов Василий Ильич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиМежду 1849 и 1859
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Амосов Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Амосова Анна Кондратьевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Амосова Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Амосова Анна Кондратьевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Амосова Маремьяна Васильевна
Мать ребёнка: Амосова Анна Кондратьевна
Смерть
Между 1849 и 1859