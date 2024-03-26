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Амосов Василий Ильич

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1797

Дата смерти

Между 1849 и 1859

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Амосов Илья

Мать: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амосова Анна Кондратьевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Амосов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Амосова Анна Кондратьевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Амосова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Амосова Анна Кондратьевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Амосова Маремьяна Васильевна

Мать ребёнка: Амосова Анна Кондратьевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Между 1849 и 1859
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

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