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Амосова Анна Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

26.02.1876

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амосов Василий Ильич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Амосов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Амосов Василий Ильич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Амосова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Амосов Василий Ильич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Амосова Маремьяна Васильевна

Отец ребёнка: Амосов Василий Ильич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
26.02.1876
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от старости

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