Амосова Анна Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти26.02.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Амосов Василий Ильич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Амосов Василий Ильич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Амосова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Амосов Василий Ильич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Амосова Маремьяна Васильевна
Отец ребёнка: Амосов Василий Ильич
Место жительства
1849
Смерть
26.02.1876
от старости