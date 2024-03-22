Хисамутдинова Гульбике Хисамутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисамутдинова Гульбике Хисамутдиновна

Место рождения

Янцобино, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Янцобино, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.07.1935

Дочь: Хуснутдинова Рауза Садрисламовна

Отец ребёнка: Фахрисламов Садрислам Фахрисламович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.12.1940

Дочь: Халилова Светлана Садрисламовна

Отец ребёнка: Фахрисламов Садрислам Фахрисламович

Ереван, Армянская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фахрисламов Садрислам Фахрисламович

Смерть
Неизвестно
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