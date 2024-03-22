Хисамутдинова Гульбике Хисамутдиновна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
05.07.1935
Дочь: Хуснутдинова Рауза Садрисламовна
Отец ребёнка: Фахрисламов Садрислам Фахрисламович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.12.1940
Дочь: Халилова Светлана Садрисламовна
Отец ребёнка: Фахрисламов Садрислам Фахрисламович
Ереван, Армянская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно