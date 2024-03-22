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Фахрисламов Садрислам Фахрисламович

Место рождения

Янцобино, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1908

Дата смерти

05.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Фахрисламов Фахрислам Габтрахманович

Мать: не указана

Янцобино, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.07.1935

Дочь: Хуснутдинова Рауза Садрисламовна

Мать ребёнка: Хисамутдинова Гульбике Хисамутдиновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.12.1940

Дочь: Халилова Светлана Садрисламовна

Мать ребёнка: Хисамутдинова Гульбике Хисамутдиновна

Ереван, Армянская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисамутдинова Гульбике Хисамутдиновна

Смерть
05.03.1944
01.03.1944 ранен в бою.
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