Фахрисламов Садрислам Фахрисламович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти05.03.1944
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Фахрисламов Фахрислам Габтрахманович
Рождение ребёнка
05.07.1935
Дочь: Хуснутдинова Рауза Садрисламовна
Мать ребёнка: Хисамутдинова Гульбике Хисамутдиновна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.12.1940
Дочь: Халилова Светлана Садрисламовна
Мать ребёнка: Хисамутдинова Гульбике Хисамутдиновна
Ереван, Армянская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1944
01.03.1944 ранен в бою.