Селезнев Николай Игоревич
Место рождения
Дата рождения08.02.1964
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1964
Отец: Селезнев Игорь Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
военный 3 ранга, предприниматель
Место жительства
Неизвестно
Черноморское, Черноморский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
27.03.1987
Жена: скрыто настройками приватности