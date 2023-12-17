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Селезнев Николай Игоревич

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Место рождения

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

08.02.1964

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1964

Отец: Селезнев Игорь Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
военный 3 ранга, предприниматель
Место жительства
Неизвестно
Черноморское, Черноморский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
27.03.1987

Жена: скрыто настройками приватности

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