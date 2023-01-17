посёлок городского типа Черноморское, посёлок городского типа Черноморское, Черноморский муниципальный район, Республика Крым (на 2019) — Familio

Черноморское

Черноморский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Евпаторийский уезд
929Ак-Мечеть (Акмечеть, Шеих-Лар) (*), мест. вл. русск.при Акмечетской бухте.60станов. кварт.85299292Церковь православная 1. Мечеть 1. Таможенная и карантинная заставы. Рыбный завод. Фруктовый сад. Пристань.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, Черноморский район
799632Черноморскоепгт45°30,0' с.ш.32°42,0' в.д.L-36-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Черноморский муниципальный район, Черноморское сельское поселение
35656401101пгт Черноморскоепоселок городского типа
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