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Shubin Semon Vasili

Место рождения

Россия

Дата рождения

1857

Дата смерти

14.12.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Шубин Shubin Василий Vasillii Афансьевич Afanasivitch

Мать: Shubin Masha

Россия
Рождение ребёнка
25.07.1884

Сын: Shubin Alex Semon

Мать ребёнка: Shubin Alexandra Fydorevna

Россия
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Samarin Esvira Semyonevna

Мать ребёнка: Shubin Alexandra Fydorevna

Россия
Рождение ребёнка
25.09.1894

Сын: Shubin John Eyon Semon

Мать ребёнка: Shubin Alexandra Fydorevna

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Shubin Alexandra Fydorevna

Смерть
14.12.1932
Los Angeles, Los Angeles, California, USA
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