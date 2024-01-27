Shubin Semon Vasili
Место рожденияРоссия
Дата рождения1857
Дата смерти14.12.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Россия
Рождение ребёнка
25.07.1884
Сын: Shubin Alex Semon
Мать ребёнка: Shubin Alexandra Fydorevna
Россия
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Samarin Esvira Semyonevna
Мать ребёнка: Shubin Alexandra Fydorevna
Россия
Рождение ребёнка
25.09.1894
Мать ребёнка: Shubin Alexandra Fydorevna
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.1932
Los Angeles, Los Angeles, California, USA