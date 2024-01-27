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Shubin John Eyon Semon

Место рождения

Россия

Дата рождения

25.09.1894

Дата смерти

10.06.1958

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1859 г.р.

Жена

1898 г.р.

Дети

1916 г.р.
Около 1927 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1894

Отец: Shubin Semon Vasili

Мать: Shubin Alexandra Fydorevna

Россия
Рождение ребёнка
08.10.1916

Сын: Shubin Peter Evonich

Мать ребёнка: Manya Timofeevna

Douglas, Douglas, Washington, USA
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Shubin Harry (Eon) John

Мать ребёнка: Manya Timofeevna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Manya Timofeevna

Смерть
10.06.1958
Los Angeles County, California, USA
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