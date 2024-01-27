Shubin John Eyon Semon
Место рожденияРоссия
Дата рождения25.09.1894
Дата смерти10.06.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1894
Отец: Shubin Semon Vasili
Россия
Рождение ребёнка
08.10.1916
Сын: Shubin Peter Evonich
Мать ребёнка: Manya Timofeevna
Douglas, Douglas, Washington, USA
Рождение ребёнка
Около 1927
Мать ребёнка: Manya Timofeevna
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Manya Timofeevna
Смерть
10.06.1958
Los Angeles County, California, USA