Шубин Shubin Василий Vasillii Афансьевич Afanasivitch — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШубин Shubin Василий Vasillii Афансьевич Afanasivitch

Шубин Shubin Василий Vasillii Афансьевич Afanasivitch

Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1849 г.р.
Около 1850 г.р.
1851 г.р.
Около 1852 г.р.
1854 г.р.
Около 1856 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Шубин Shubin Афанасий

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Alexandra Vasilevna

Мать ребёнка: Shubin Masha

Россия
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Shubin Dementi Vasilevich

Мать ребёнка: Shubin Masha

Россия
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Dunyasha Vasilevna

Мать ребёнка: Shubin Masha

Россия
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Fyona Vasilevna

Мать ребёнка: Shubin Masha

Россия
Рождение ребёнка
1854

Сын: Shubin Maxim Vasilevich

Мать ребёнка: Shubin Masha

Россия
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Makshanoff Nadezhda Vasilevna

Мать ребёнка: Shubin Masha

Россия
Рождение ребёнка
1857

Сын: Shubin Semon Vasili

Мать ребёнка: Shubin Masha

Россия
Рождение ребёнка
1858

Сын: Shubin Jeremiah Vasilevich

Мать ребёнка: Shubin Masha

Россия
Рождение ребёнка
1860

Сын: Shubin Ivan Vasilli'Ich

Мать ребёнка: Shubin Masha

Россия
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Marfa Vasilevna

Мать ребёнка: Shubin Masha

Россия
Рождение ребёнка
1861

Сын: Shubin Mosieh Morris Vassilitch Shubin

Мать ребёнка: Shubin Masha

Erevan Dist., Armenia, Russia
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Esvira Vasilevna

Мать ребёнка: Shubin Masha

Россия
Смерть
Неизвестно
Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close