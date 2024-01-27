Шубин Shubin Василий Vasillii Афансьевич Afanasivitch
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Шубин Shubin Афанасий
Russia
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Alexandra Vasilevna
Мать ребёнка: Shubin Masha
Россия
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Shubin Dementi Vasilevich
Мать ребёнка: Shubin Masha
Россия
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Dunyasha Vasilevna
Мать ребёнка: Shubin Masha
Россия
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Fyona Vasilevna
Мать ребёнка: Shubin Masha
Россия
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Shubin Masha
Россия
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Makshanoff Nadezhda Vasilevna
Мать ребёнка: Shubin Masha
Россия
Рождение ребёнка
1857
Сын: Shubin Semon Vasili
Мать ребёнка: Shubin Masha
Россия
Рождение ребёнка
1858
Сын: Shubin Jeremiah Vasilevich
Мать ребёнка: Shubin Masha
Россия
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Shubin Masha
Россия
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Marfa Vasilevna
Мать ребёнка: Shubin Masha
Россия
Рождение ребёнка
1861
Сын: Shubin Mosieh Morris Vassilitch Shubin
Мать ребёнка: Shubin Masha
Erevan Dist., Armenia, Russia
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Esvira Vasilevna
Мать ребёнка: Shubin Masha
Россия
Смерть
Неизвестно
Russia