Лашманов Николай Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1779 ст.
Дата смерти19.06.1839 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779 ст.
Отец: Лашманов Елисей Кузьмич
Рождение ребёнка
28.11.1793 ст.
Сын: Лашманов Нестор Николаевич
Мать ребёнка: Лашманова Анна Никитична
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.
Дочь: Шешунова Акулина Николаевна
Мать ребёнка: Лашманова Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лашманова Анна Никитична
Смерть
19.06.1839 ст.