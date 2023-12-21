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Лашманов Николай Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1779 ст.

Дата смерти

19.06.1839 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779 ст.

Отец: Лашманов Елисей Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1793 ст.

Сын: Лашманов Нестор Николаевич

Мать ребёнка: Лашманова Анна Никитична

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.

Дочь: Шешунова Акулина Николаевна

Мать ребёнка: Лашманова Анна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лашманова Анна Никитична

Смерть
19.06.1839 ст.
Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
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