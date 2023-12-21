Лашманова Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773 ст.
Дата смерти12.05.1816 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.11.1793 ст.
Сын: Лашманов Нестор Николаевич
Отец ребёнка: Лашманов Николай Елисеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.
Дочь: Шешунова Акулина Николаевна
Отец ребёнка: Лашманов Николай Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.05.1816 ст.