Лашманова Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лашманова Анна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773 ст.

Дата смерти

12.05.1816 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1779 г.р.

Дети

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1793 ст.

Сын: Лашманов Нестор Николаевич

Отец ребёнка: Лашманов Николай Елисеевич

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.

Дочь: Шешунова Акулина Николаевна

Отец ребёнка: Лашманов Николай Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лашманов Николай Елисеевич

Смерть
12.05.1816 ст.
Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
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