Вершинин Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1901
Рождение ребёнка
?.03.1925
Рождение ребёнка
16.04.1927
Рождение ребёнка
20.09.1937
Работа или профессия
С 1938 по 1960
Ветфельдшер
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно