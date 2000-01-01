Вершинин Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВершинин Алексей Андреевич

Вершинин Алексей Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1901

Отец: Вершинин Андрей Фёдорович

Мать: Вершинина Агафья (Авдотья)

Рождение ребёнка
?.03.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
16.04.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
20.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Анастасия Григорьевна

Работа или профессия
С 1938 по 1960
Ветфельдшер
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Анастасия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close