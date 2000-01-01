Вершинина Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
16.04.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
20.09.1937

Сын: Вершинин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Алексей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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