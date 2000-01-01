Вершинина Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
16.04.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
20.09.1937
Сын: Вершинин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно