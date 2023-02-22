Вершинина Агафья (Авдотья) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВершинина Агафья (Авдотья) Васильевна

Вершинина Агафья (Авдотья) Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Вершинин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Вершинин Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Вершинин Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Вершинин Порфирий Андреевич

Отец ребёнка: Вершинин Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Вершинин Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
15.09.1897

Дочь: Цаплинова Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Вершинин Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
04.02.1901

Сын: Вершинин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Вершинин Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
15.10.1905

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Вершинин Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
14.01.1910

Сын: Вершинин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Вершинин Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
30.12.1912

Сын: Вершинин Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Вершинин Андрей Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Андрей Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close