Вершинина Агафья (Авдотья) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Вершинин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Вершинин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Вершинин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Вершинин Порфирий Андреевич
Отец ребёнка: Вершинин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Вершинин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
15.09.1897
Дочь: Цаплинова Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Вершинин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
04.02.1901
Сын: Вершинин Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Вершинин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
15.10.1905
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Вершинин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
14.01.1910
Отец ребёнка: Вершинин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
30.12.1912
Сын: Вершинин Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Вершинин Андрей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно