Андрианов (Фрейман) Юрий Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианов (Фрейман) Юрий Кириллович

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Место рождения

Россия, Ленинградская область, Петрокрепость

Дата рождения

03.04.1929

Дата смерти

14.04.2001

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1929

Отец: Фрейман Кирилл Петрович

Мать: Фрейман Параскева Ивановна

Россия, Ленинградская область, Петрокрепость
Бракосочетание
10.08.1955

Жена: Андрианова Валентина Михайловна

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1956

Сын: Белостоцкий Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Андрианова Валентина Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.01.1958

Сын: Андрианов Вадим Юрьевич

Мать ребёнка: Андрианова Валентина Михайловна

Украина, Житомирская область, г. Бердичев
Смерть
14.04.2001
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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