Андрианов (Фрейман) Юрий Кириллович
Место рожденияРоссия, Ленинградская область, Петрокрепость
Дата рождения03.04.1929
Дата смерти14.04.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1929
Россия, Ленинградская область, Петрокрепость
Бракосочетание
10.08.1955
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1956
Сын: Белостоцкий Михаил Юрьевич
Мать ребёнка: Андрианова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
27.01.1958
Мать ребёнка: Андрианова Валентина Михайловна
Украина, Житомирская область, г. Бердичев
Смерть
14.04.2001