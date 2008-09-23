Андрианова (Андрианова) Валентина Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.05.1933
Дата смерти23.09.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1933
Бракосочетание
10.08.1955
Рождение ребёнка
04.05.1956
Сын: Белостоцкий Михаил Юрьевич
Отец ребёнка: Андрианов Юрий Кириллович
Рождение ребёнка
27.01.1958
Отец ребёнка: Андрианов Юрий Кириллович
Украина, Житомирская область, г. Бердичев
Смерть
23.09.2008