Андрианова (Андрианова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрианова (Андрианова) Валентина Михайловна

Андрианова (Андрианова) Валентина Михайловна

avatar

Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

02.05.1933

Дата смерти

23.09.2008

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1933

Отец: Андрианов Михаил Александрович

Мать: Карпова Александра Михайловна

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
10.08.1955

Муж: Андрианов Юрий Кириллович

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1956

Сын: Белостоцкий Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Андрианов Юрий Кириллович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.01.1958

Сын: Андрианов Вадим Юрьевич

Отец ребёнка: Андрианов Юрий Кириллович

Украина, Житомирская область, г. Бердичев
Смерть
23.09.2008
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close