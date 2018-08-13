Котова (Котова) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Котова) Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1921

Дата смерти

13.08.2018

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1921

Отец: Котов Федор Прохорович

Мать: Марина

Рождение ребёнка
05.08.1944

Сын: Шамшур Александр Михайлович

Отец ребёнка: Шамшур Михаил Иванович

Рождение ребёнка
22.08.1952

Сын: Котов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамшур Михаил Иванович

Смерть
13.08.2018
Москва, город федерального значения Москва
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