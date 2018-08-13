Котова (Котова) Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1921
Дата смерти13.08.2018
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1921
Отец: Котов Федор Прохорович
Мать: Марина
Рождение ребёнка
05.08.1944
Сын: Шамшур Александр Михайлович
Отец ребёнка: Шамшур Михаил Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.2018
Москва, город федерального значения Москва