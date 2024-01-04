Котов Федор Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Федор Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1921 г.р.
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Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котов Прохор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1921

Дочь: Котова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина

Смерть
Неизвестно
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