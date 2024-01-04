Котов Федор Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Котов Прохор
Рождение ребёнка
21.12.1921
Дочь: Котова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина
Смерть
Неизвестно