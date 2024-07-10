Зорина Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зорина Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Зорин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зорина Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Зорин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зорин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зорин Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1925
Дочь: Векшина (Зорина) Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Зорин Алексей Михайлович
Летиково, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.01.1927
Отец ребёнка: Зорин Алексей Михайлович
Алферово, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1966