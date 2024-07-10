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Зорина Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1966

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зорина Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Зорин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зорина Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Зорин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Зорин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Зорин Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
19.01.1925

Дочь: Векшина (Зорина) Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Зорин Алексей Михайлович

Летиково, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.01.1927

Сын: Зорин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Зорин Алексей Михайлович

Алферово, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1966

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